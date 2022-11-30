Шойгу: Гособоронзаказ в 2023 году будет увеличен практически в 1,5 раза

В 2023 году гособоронзаказ будет увеличен практически в полтора раза, это даст возможность обеспечить войска вооружением и техникой на 97%. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства.

"В следующем году с учётом дополнительно выделяемых бюджетных средств объём финансирования гособоронзаказа увеличивается практически в 1,5 раза. Это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовностью вооружения и техники на уровне 97%", — отметил министр.

В нынешнем же году гособоронзаказ будет выполнен на уровне не менее 99%. По словам Шойгу, в результате проведения спецоперации и частичной мобилизации требования к госзаказу на всех уровнях контроля и исполнения выросли, за поставками особо востребованного вооружения организован контроль на базе Национального центра управления обороной.

"Принятые меры позволят обеспечить выполнение государственного оборонного заказа на уровне не менее 99%", — подчеркнул глава МО РФ.