Отряд ВСУ попал под мощный огонь при попытке прорыва в Запорожье, убито более 100 бойцов

Более 100 бойцов Вооружённых сил Украины ликвидировано и около 10 единиц техники уничтожено российскими военными при отражении новой попытки ВСУ прорвать линию боевого соприкосновения в Запорожской области. Об этом сообщил в беседе с ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Была очередная попытка прорыва линии соприкосновения. Безвозвратные потери со стороны ВСУ составили больше 100 человек и, по предварительным данным, [уничтожено] 10 единиц техники. Это и бронетехника, и артиллерия — всё, с чем они выдвигались, всё было накрыто", — рассказал Рогов, не раскрывая район области, где произошёл бой.