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Опубликовано 30 ноября 2022, 09:53

Отряд ВСУ попал под мощный огонь при попытке прорыва в Запорожье, убито более 100 бойцов

Рогов: Более 100 бойцов ВСУ ликвидировано при попытке прорыва в Запорожской области

Более 100 бойцов Вооружённых сил Украины ликвидировано и около 10 единиц техники уничтожено российскими военными при отражении новой попытки ВСУ прорвать линию боевого соприкосновения в Запорожской области. Об этом сообщил в беседе с ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Была очередная попытка прорыва линии соприкосновения. Безвозвратные потери со стороны ВСУ составили больше 100 человек и, по предварительным данным, [уничтожено] 10 единиц техники. Это и бронетехника, и артиллерия — всё, с чем они выдвигались, всё было накрыто", — рассказал Рогов, не раскрывая район области, где произошёл бой.

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А ранее сообщалось, что на Запорожском направлении за четыре дня союзные силы предотвратили порядка пяти попыток прорыва Вооружённых сил Украины. Кроме личного состава противника российские войска ликвидировали танки и бронетехнику ВСУ. Количество уничтоженной техники не уточняется.

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Getty Images / SOPA Images / Ashley Chan

Андрей Бражников
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