Путин назвал скромными зарплаты россиян в социальной сфере
Президент России Владимир Путин назвал скромным уровень зарплат граждан РФ в социальной сфере, особенно в библиотеках. Об этом он заявил после церемонии открытия в нескольких регионах социальных объектов, во время которой главе государства рассказали о библиотеке в Бурятии.
"Мы с правительством будем сегодня обсуждать вопросы уровня доходов, заработных плат — в стране в целом и в социальной сфере в частности. В социалке вообще такой, скромный, уровень заработных плат. В библиотеках — тем более", — отметил Путин.
Ранее президент заявил, что зарплаты россиян должны расти быстрее цен. По словам российского лидера, на рынке труда сейчас отмечается минимальная безработица, а средняя зарплата по стране выросла на 12,7%.