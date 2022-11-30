Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 ноября, 09:45

Путин назвал скромными зарплаты россиян в социальной сфере

Президент России Владимир Путин назвал скромным уровень зарплат граждан РФ в социальной сфере, особенно в библиотеках. Об этом он заявил после церемонии открытия в нескольких регионах социальных объектов, во время которой главе государства рассказали о библиотеке в Бурятии.

"Мы с правительством будем сегодня обсуждать вопросы уровня доходов, заработных плат — в стране в целом и в социальной сфере в частности. В социалке вообще такой, скромный, уровень заработных плат. В библиотеках — тем более", — отметил Путин.

Путин поручил кабмину подготовить предложения по ускоренному росту МРОТ

Путин поручил кабмину подготовить предложения по ускоренному росту МРОТ

Ранее президент заявил, что зарплаты россиян должны расти быстрее цен. По словам российского лидера, на рынке труда сейчас отмечается минимальная безработица, а средняя зарплата по стране выросла на 12,7%.

Обложка ©

Kremlin.ru

Артур Белкин
  • Новости
  • Путин
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров