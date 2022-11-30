Путин назвал скромными зарплаты россиян в социальной сфере

Президент России Владимир Путин назвал скромным уровень зарплат граждан РФ в социальной сфере, особенно в библиотеках. Об этом он заявил после церемонии открытия в нескольких регионах социальных объектов, во время которой главе государства рассказали о библиотеке в Бурятии.

"Мы с правительством будем сегодня обсуждать вопросы уровня доходов, заработных плат — в стране в целом и в социальной сфере в частности. В социалке вообще такой, скромный, уровень заработных плат. В библиотеках — тем более", — отметил Путин.