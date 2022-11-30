Российские Ту-95 и китайские Хун-6К провели совместное патрулирование

Российские и китайские лётчики провели воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей поднялись ракетоносцы Ту-95МС ВКС России, а также бомбардировщики Хун-6К ВВС Китая, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ.

ВКС России и ВВС Китая провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Видео © Министерство обороны РФ

Полёт состоялся сегодня, 30 ноября, и длился около восьми часов. Авиагруппу сопровождали российские истребители Су-30СМ и Су-35С. Также известно, что впервые в ходе патрулирования самолёты России и Китая приземлились на аэродромах друг друга.

"Впервые в ходе совместного воздушного патрулирования выполнены посадки российских самолётов на аэродроме в Китайской Народной Республике и китайских самолётов на аэродроме на территории Российской Федерации", — указали в Минобороны.

Также известно, что на некоторых отрезках маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств. Как подчеркнули в Минобороны, самолёты России и Китая действовали строго в соответствии с положениями международного права, а нарушений воздушного пространства иностранных государств допущено не было.