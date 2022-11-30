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30 ноября, 09:26

Два человека пострадали при пожаре на ТЭЦ в Перми, ещё один — в состоянии клинической смерти

Три человека пострадали при пожаре на крупнейшей в Перми ТЭЦ

Три человека пострадали в результате пожара на территории крупнейшей в Перми ТЭЦ. По данным Mash, двое из них были доставлены в ожоговое отделение.

Пожар на ТЭЦ-9 в Перми. Видео © LIFE

Ещё один находится в состоянии клинической смерти, его откачивает реанимация. Эвакуация персонала из здания ТЭЦ-9 продолжается. Как уже сообщал Лайф, приблизительная площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. На месте работают 79 сотрудников МЧС и 23 единицы техники.

МЧС показало видео тушения пожара в красноярском ТЦ "Взлётка плаза"

МЧС показало видео тушения пожара в красноярском ТЦ "Взлётка плаза"

Обложка ©

LIFE

Андрей Бражников

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