Два человека пострадали при пожаре на ТЭЦ в Перми, ещё один — в состоянии клинической смерти
Три человека пострадали при пожаре на крупнейшей в Перми ТЭЦ
Три человека пострадали в результате пожара на территории крупнейшей в Перми ТЭЦ. По данным Mash, двое из них были доставлены в ожоговое отделение.
Пожар на ТЭЦ-9 в Перми. Видео © LIFE
Ещё один находится в состоянии клинической смерти, его откачивает реанимация. Эвакуация персонала из здания ТЭЦ-9 продолжается. Как уже сообщал Лайф, приблизительная площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. На месте работают 79 сотрудников МЧС и 23 единицы техники.
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