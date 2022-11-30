Путин: Мы умные, а те, кто отменяет нашу культуру, — не очень

Президент России Владимир Путин раскритиковал и назвал "не очень умными" тех, кто выступает за отмену российской культуры. Заявление он сделал во время открытия после реконструкции театра в Чите, в котором глава государства принимал участие по видеосвязи.

"Нашу культуру неумные люди отменяют, а мы ничего из лучших образцов других стран не только не отменяем, но и продвигаем вперёд те гуманистические идеи, которые заложены в этих произведениях. Мы умные, а те, кто отменяет нашу культуру, — не очень", — заявил российский лидер.