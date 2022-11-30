Роспотребнадзор оценил опасность посылок Ozon после вспышки менингита на складе маркетплейса

В Роспотребнадзоре успокоили шопоголиков и любителей заказывать различные вещички на Ozon после вспышки менингита на одном из складов маркетплейса. В службе заверили, что не видят риска заразиться менингококковой инфекцией через посылки.

"Для людей, получивших посылки со склада Ozon, риск заражения менингококковой инфекцией отсутствует", — говорится в сообщении Института дезинфектологии Роспотребнадзора.

Дело в том, что возбудитель менингококковой инфекции Neisseria meningitidis не отличается особой стойкостью. Так, например, на поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и прочих он может вызывать какую-то опасность на протяжении не более двух часов при температуре 10 градусов.