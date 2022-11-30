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Опубликовано 30 ноября 2022, 10:10

Марочко: Киев готовит химическую провокацию в Одессе, чтобы отвлечь внимание от потерь ВСУ

Украинские власти готовят провокацию на Одесском припортовом заводе для отвлечения внимания от провалов в Донбассе и катастрофических потерь в ВСУ. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Украинское командование рассматривает возможность проведения диверсий на Одесском припортовом заводе, а именно подрыва хранилищ химической продукции, с последующим обвинением России в создании техногенной катастрофы", написал он в телеграм-канале.

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А в конце октября стало известно, что Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом "грязной бомбы". Опасения по этому поводу разделяют и в Министерстве обороны, и в Кремле. Российская сторона также сочла необходимым довести эту важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО. При этом в МАГАТЭ не нашли следов изготовления "грязной бомбы" на Украине, но РФ призвала агентство не прекращать инспекции.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Александра Вишнякова
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