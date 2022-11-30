Лайф публикует видео с моментом начала пожара и мощным взрывом турбины на ТЭЦ в Перми

В момент возгорания на территории крупнейшей в Перми ТЭЦ на кровле проводились ремонтные работы. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, можно заметить: сверху что-то падает, в результате чего загорается турбина и происходит взрыв. Это соответствует и версии МЧС о том, что пожар произошёл из-за ремонтных работ на кровле одного из цехов.

Момент возгорания ТЭЦ в Перми. Видео © Telegram / SHOT

Пострадали в результате ЧП именно рабочие, которые ремонтировали металлические конструкции на потолке. Как рассказали Лайфу очевидцы, на одном из мужчин вспыхнула одежда.