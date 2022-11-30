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30 ноября, 10:30

Лайф публикует видео с моментом начала пожара и мощным взрывом турбины на ТЭЦ в Перми

Видео с моментом начала пожара на ТЭЦ-9 в Перми показало причину ЧП

В момент возгорания на территории крупнейшей в Перми ТЭЦ на кровле проводились ремонтные работы. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, можно заметить: сверху что-то падает, в результате чего загорается турбина и происходит взрыв. Это соответствует и версии МЧС о том, что пожар произошёл из-за ремонтных работ на кровле одного из цехов.

Момент возгорания ТЭЦ в Перми. Видео © Telegram / SHOT

Пострадали в результате ЧП именно рабочие, которые ремонтировали металлические конструкции на потолке. Как рассказали Лайфу очевидцы, на одном из мужчин вспыхнула одежда.

МЧС показало видео тушения пожара в красноярском ТЦ "Взлётка плаза"

МЧС показало видео тушения пожара в красноярском ТЦ "Взлётка плаза"

Напомним, сегодня пожар охватил цех на территории ТЭЦ-9 в Перми, в результате которого пострадали три человека. Двое из них были доставлены в ожоговое отделение, а ещё один находится в состоянии клинической смерти, он в реанимации. Как уже сообщал Лайф, приблизительная площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. На месте работают 79 сотрудников МЧС и 23 единицы техники.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Николь Вербер

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