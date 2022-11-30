Новые ракетные комплексы появятся в пяти соединениях РВСН

В пяти соединениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) появятся новые ракетные комплексы. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на данных территориях уже готовят соответствующую инфраструктуру для размещения.

"В завершение заседания обсудим проект перечня объектов капитального строительства на следующий год. На текущий момент в пяти соединениях Ракетных войск стратегического назначения обеспечено строительство объектов инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов", — сказал Шойгу на заседании коллегии ведомства.

Глава оборонного ведомства также сообщил, что в ходе подготовки перечня объектов капитального строительства на 2023 год особое внимание будет уделено строительству в интересах стратегических ядерных сил.