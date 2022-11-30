Совфед единогласно одобрил закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

Документ вводит наказание за ЛГБТ-пропаганду и оправдание нетрадиционных связей как в СМИ и Интернете, так и в литературе и кино. Новый закон также расширяет требования к рекламе. 24 ноября документ был одобрен в третьем чтении Госдумой.

Как ранее сообщал Лайф, нарушение запрета на пропаганду ЛГБТ будет наказываться штрафом до 400 тыс. рублей для граждан, до 800 тыс. — для должностных лиц, а для юрлиц (помимо штрафа) может быть вынесено решение о приостановлении деятельности на срок до 90 суток. Нарушение запрета на пропаганду педофилии будет наказываться штрафом на сумму до 800 тыс. рублей для граждан, до двух миллионов — для должностных лиц, до десяти миллионов — для юрлиц. За распространение информации, способной вызвать желание сменить пол у детей и подростков, штраф составит уже до 200 тыс. для граждан, до 400 тыс. — для должностных лиц и до четырёх миллионов — для юрлиц.