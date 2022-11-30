Вице-губернатор Петербурга заявил об уверенном росте промышленности города

Промышленность Санкт‑Петербурга на сегодняшний день развивается стабильно, заявил вице-губернатор города Кирилл Поляков. Что остаётся главной проблемой экономики Северной столицы, он рассказал в беседе с газетой "Петербургский дневник".

На международном форуме "Российский промышленник", который проходит в Северной столице с 29 ноября по 1 декабря, будет подписано несколько важных договоров, отметил Поляков. Особенно примечательно подписание соглашения между Северной столицей, а также петербургским и российским Союзами промышленников и предпринимателей.

"Мы договорились, что Петербург становится площадкой для взаимодействия как наиболее инновационный город, который показал очень хорошие результаты на данном этапе, невзирая на сложности, которые испытывает экономика", — подчеркнул вице-губернатор.

Он добавил, что Петербургская промышленность чувствует себя "уверенно, несмотря на недружественные действия ряда стран", и к декабрю "показала рост, причём достаточно уверенный". По словам Полякова, тенденция наращивания производства сохраняется. Тем не менее, существует проблема нехватки кадров.