Вице-губернатор Петербурга заявил об уверенном росте промышленности города
Промышленность Санкт‑Петербурга на сегодняшний день развивается стабильно, заявил вице-губернатор города Кирилл Поляков. Что остаётся главной проблемой экономики Северной столицы, он рассказал в беседе с газетой "Петербургский дневник".
На международном форуме "Российский промышленник", который проходит в Северной столице с 29 ноября по 1 декабря, будет подписано несколько важных договоров, отметил Поляков. Особенно примечательно подписание соглашения между Северной столицей, а также петербургским и российским Союзами промышленников и предпринимателей.
"Мы договорились, что Петербург становится площадкой для взаимодействия как наиболее инновационный город, который показал очень хорошие результаты на данном этапе, невзирая на сложности, которые испытывает экономика", — подчеркнул вице-губернатор.
Он добавил, что Петербургская промышленность чувствует себя "уверенно, несмотря на недружественные действия ряда стран", и к декабрю "показала рост, причём достаточно уверенный". По словам Полякова, тенденция наращивания производства сохраняется. Тем не менее, существует проблема нехватки кадров.
"Сегодня перед нами стоит главная проблема — дефицит кадров, их остро не хватает <...> Мы планируем обсудить, в том числе и с ректорами ведущих вузов, решение задачи своевременной подготовки квалифицированных кадров для российской промышленности", — заявил он.
ТАСС / Александр Демьянчук