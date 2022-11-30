При взрыве в школе в Афганистане погибло 35 человек
В результате взрыва в религиозной школе в афганской провинции Саманган погибли 35 человек, ещё 23 получили ранения. Об этом сообщает издание Hasht e Subh Daily.
Согласно опубликованным данным, взрыв произошёл в городе Айбак во время полуденной молитвы. Информацию о количестве погибших и пострадавших подтверждают врачи местной больницы, большая часть из них — ученики школы. Причины взрыва остаются неизвестными. По некоторым данным, местные власти не разрешают вести съёмку возле места происшествия.
Ранее Лайф рассказывал, что пять человек погибло из-за взрыва баллонов с газом на балконе жилого дома в городе Сулеймания в Ираке.
ТАСС / EPA / STRINGER