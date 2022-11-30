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30 ноября, 10:56

При взрыве в школе в Афганистане погибло 35 человек

В результате взрыва в религиозной школе в афганской провинции Саманган погибли 35 человек, ещё 23 получили ранения. Об этом сообщает издание Hasht e Subh Daily.

Согласно опубликованным данным, взрыв произошёл в городе Айбак во время полуденной молитвы. Информацию о количестве погибших и пострадавших подтверждают врачи местной больницы, большая часть из них — ученики школы. Причины взрыва остаются неизвестными. По некоторым данным, местные власти не разрешают вести съёмку возле места происшествия.

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ТАСС / EPA / STRINGER

Артур Белкин

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