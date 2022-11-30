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30 ноября, 11:00

"Может, она в меня влюблена?": Киркоров нашёл романтичное объяснение нападкам Шукшиной

Киркоров нашёл романтичное объяснение постоянной критике со стороны Шукшиной

<p>Филипп Киркоров в фильме "Самоирония судьбы" и актриса Мария Шукшина. Фото © "Самоирония судьбы". ТНТ / <a href="https://kino.mail.ru/shot/911686/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino.mail.ru</a>, © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Филипп Киркоров в фильме "Самоирония судьбы" и актриса Мария Шукшина. Фото © "Самоирония судьбы". ТНТ / kino.mail.ru, © ТАСС / Антон Новодережкин

Актриса Мария Шукшина не просто так критикует и резко высказывается в адрес певца Филиппа Киркорова. Как считает сам артист, она к нему просто неровно дышит.

Так, Шукшиной не особо понравился его образ Ипполита в пародии на фильм "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", о чём она поспешила заявить. Однако Киркоров не остался в стороне и жёстко осадил артистку, намекнув на её чувства.

"Мой Ипполит взорвёт пространство назло этой..., которой я всё время покоя не даю. Сумасшедшая... Может, она в меня влюблена? У меня ощущение, что у неё других тем нет", — приводит его слова МК.
"Чего вы добиваетесь?": Сыгравшая главную роль в ремейке "Иронии судьбы" Бузова ответила критикам

"Чего вы добиваетесь?": Сыгравшая главную роль в ремейке "Иронии судьбы" Бузова ответила критикам

Как уже писал Лайф, в этом году россияне увидят фильм "Самоирония судьбы!" — ремейк известной советской картины "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Роль Ипполита исполнит Киркоров, Ольга Бузова предстанет в образе Гали. На картину уже обрушился шквал критики: так, вдова режиссёра Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина заявила, что не хочет ничего слышать об этом проекте, а сын актёра Александра Ширвиндта назвал новогодний ремейк безобразной и пошлой подделкой.

Николь Вербер

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