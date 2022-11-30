"Может, она в меня влюблена?": Киркоров нашёл романтичное объяснение нападкам Шукшиной

Актриса Мария Шукшина не просто так критикует и резко высказывается в адрес певца Филиппа Киркорова. Как считает сам артист, она к нему просто неровно дышит.

Так, Шукшиной не особо понравился его образ Ипполита в пародии на фильм "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", о чём она поспешила заявить. Однако Киркоров не остался в стороне и жёстко осадил артистку, намекнув на её чувства.