"Может, она в меня влюблена?": Киркоров нашёл романтичное объяснение нападкам Шукшиной
Киркоров нашёл романтичное объяснение постоянной критике со стороны Шукшиной
Филипп Киркоров в фильме "Самоирония судьбы" и актриса Мария Шукшина. Фото © "Самоирония судьбы". ТНТ / kino.mail.ru, © ТАСС / Антон Новодережкин
Актриса Мария Шукшина не просто так критикует и резко высказывается в адрес певца Филиппа Киркорова. Как считает сам артист, она к нему просто неровно дышит.
Так, Шукшиной не особо понравился его образ Ипполита в пародии на фильм "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", о чём она поспешила заявить. Однако Киркоров не остался в стороне и жёстко осадил артистку, намекнув на её чувства.
"Мой Ипполит взорвёт пространство назло этой..., которой я всё время покоя не даю. Сумасшедшая... Может, она в меня влюблена? У меня ощущение, что у неё других тем нет", — приводит его слова МК.
Как уже писал Лайф, в этом году россияне увидят фильм "Самоирония судьбы!" — ремейк известной советской картины "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Роль Ипполита исполнит Киркоров, Ольга Бузова предстанет в образе Гали. На картину уже обрушился шквал критики: так, вдова режиссёра Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина заявила, что не хочет ничего слышать об этом проекте, а сын актёра Александра Ширвиндта назвал новогодний ремейк безобразной и пошлой подделкой.