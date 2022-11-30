В Еврокомиссии объяснили, почему удалили информацию о 100 тысячах погибших бойцов ВСУ

Еврокомиссия подтвердила, что удалила часть ролика с обращением главы организации Урсулы фон дер Ляйен, в котором та заявила о 100 тысячах погибших украинских военных, а также аналогичную информацию из письменного заявления. Как отметила официальный представитель ЕК Дана Спинант, произошло это "из-за неточности".

По её словам, такие цифры были основаны на "данных внешних источников" и содержали в себе не только информацию об убитых, но и о раненых бойцах.