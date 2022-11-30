В Еврокомиссии объяснили, почему удалили информацию о 100 тысячах погибших бойцов ВСУ
В Еврокомиссии подтвердили, что вырезали отрывок речи фон дер Ляйен про потери ВСУ
Еврокомиссия подтвердила, что удалила часть ролика с обращением главы организации Урсулы фон дер Ляйен, в котором та заявила о 100 тысячах погибших украинских военных, а также аналогичную информацию из письменного заявления. Как отметила официальный представитель ЕК Дана Спинант, произошло это "из-за неточности".
По её словам, такие цифры были основаны на "данных внешних источников" и содержали в себе не только информацию об убитых, но и о раненых бойцах.
Напомним, сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила потери ВСУ с начала специальной военной операции. По оценке ЕС, эта цифра составила более ста тысяч украинских военных. Её обращение было опубликовано в "Твиттере". Позднее данные о потерях пропали из твиттер-аккаунта главы Еврокомиссии, а опубликованный ролик был заменён.
ТАСС / Александр Рекa