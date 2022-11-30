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30 ноября, 12:31

В Еврокомиссии объяснили, почему удалили информацию о 100 тысячах погибших бойцов ВСУ

В Еврокомиссии подтвердили, что вырезали отрывок речи фон дер Ляйен про потери ВСУ

Еврокомиссия подтвердила, что удалила часть ролика с обращением главы организации Урсулы фон дер Ляйен, в котором та заявила о 100 тысячах погибших украинских военных, а также аналогичную информацию из письменного заявления. Как отметила официальный представитель ЕК Дана Спинант, произошло это "из-за неточности".

По её словам, такие цифры были основаны на "данных внешних источников" и содержали в себе не только информацию об убитых, но и о раненых бойцах.

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Напомним, сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила потери ВСУ с начала специальной военной операции. По оценке ЕС, эта цифра составила более ста тысяч украинских военных. Её обращение было опубликовано в "Твиттере". Позднее данные о потерях пропали из твиттер-аккаунта главы Еврокомиссии, а опубликованный ролик был заменён.

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ТАСС / Александр Рекa

Артур Белкин

Комментарий

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LimPoPoсегодня в 12:58

Просто Урсула могла сказать, что потерии ВСУ составляет более 500 тсч человек.

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