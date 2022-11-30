МИД указал на лихорадочные попытки ЕК своровать замороженные российские активы

Брюссель лихорадочно пытается своровать замороженные активы РФ "не мытьём, так катаньем", заявил замглавы российского МИД Александр Грушко. Так он прокомментировал предложение главы Еврокомиссии создать специальную структуру для управления изъятыми российскими средствами.

"Вся эта лихорадочная деятельность ЕК направлена на то, чтобы не мытьём, так катаньем изыскать пути "легитимизации" незаконных санкций, принятых в отношении нашей страны, и воровства активов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам", — сказал Грушко в беседе с РИА "Новости".