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30 ноября, 11:20

МИД указал на лихорадочные попытки ЕК своровать замороженные российские активы

Замглавы МИД Грушко обвинил ЕС в попытке "своровать" €319 млрд российских активов

Брюссель лихорадочно пытается своровать замороженные активы РФ "не мытьём, так катаньем", заявил замглавы российского МИД Александр Грушко. Так он прокомментировал предложение главы Еврокомиссии создать специальную структуру для управления изъятыми российскими средствами.

"Вся эта лихорадочная деятельность ЕК направлена на то, чтобы не мытьём, так катаньем изыскать пути "легитимизации" незаконных санкций, принятых в отношении нашей страны, и воровства активов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам", — сказал Грушко в беседе с РИА "Новости".

Минфин рассмотрит варианты обмена замороженных активов иностранных и российских инвесторов

Минфин рассмотрит варианты обмена замороженных активов иностранных и российских инвесторов

Ранее в ЕК сообщили, что хотят пустить в оборот замороженные €319 млрд российских активов и отдавать доход Киеву. Как отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, средства планируют инвестировать, а затем использовать доходы для Украины.

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LIFE / Павел Баранов

Ирина Фальке

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