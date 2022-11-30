Путин поручил кабмину добиться роста зарплат во всех отраслях
Путин назвал приоритетной задачей реальный рост доходов россиян
Президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей реальный рост доходов граждан. Глава государства отметил небольшое снижение бедности, добавив, что в текущей ситуации есть позитивная динамика, которую необходимо сохранить.
"Наша приоритетная задача — выход на реальный рост доходов, сокращение бедности и неравенства в стране в целом. В текущем году мы приняли ряд важных решений на этот счёт", — заявил президент на совещании с членами правительства.
Так, например, с 1 апреля были введены ежемесячные выплаты для семей с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, которые дополнительно охватили около пяти миллионов детей. Кроме того с 1 июня опережающим темпом на 10% был проиндексирован прожиточный минимум.
"Соответственно выросли и завязанные на него социальные выплаты. В результате по итогам III квартала уровень бедности снизился до 10,5%. Это, конечно, небольшое снижение. Но важно, что в нынешней непростой экономической ситуации такая позитивная динамика есть. Вот её нужно сохранять", — указал российский лидер.
Вместе с тем Путин отметил, что номинальный рост доходов есть, однако указал на необходимость добиться реального роста. По его словам, важно добиться устойчивого роста дохода граждан над темпами инфляции.
"Надеюсь, что она в первом квартале следующего года будет снижаться. Надо добиться роста зарплат во всех отраслях!" — добавил глава государства.
Кроме того, Путин указал на важность увеличения зарплат бюджетников и поставил вопрос о сроках их дополнительной индексации. Он также напомнил, что, согласно статистике, в 2022 году "зарплаты в целом по экономике растут выше, чуть выше прогнозов", в связи с чем и в бюджетной сфере должна быть сопоставимая динамика.
А ранее президент заявлял, что зарплаты россиян должны расти быстрее цен. По словам российского лидера, на рынке труда сейчас отмечается минимальная безработица, а средняя зарплата по стране выросла на 12,7%.
Kremlin.ru