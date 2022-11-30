Путин поручил кабмину добиться роста зарплат во всех отраслях

Президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей реальный рост доходов граждан. Глава государства отметил небольшое снижение бедности, добавив, что в текущей ситуации есть позитивная динамика, которую необходимо сохранить.

"Наша приоритетная задача — выход на реальный рост доходов, сокращение бедности и неравенства в стране в целом. В текущем году мы приняли ряд важных решений на этот счёт", — заявил президент на совещании с членами правительства.

Так, например, с 1 апреля были введены ежемесячные выплаты для семей с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, которые дополнительно охватили около пяти миллионов детей. Кроме того с 1 июня опережающим темпом на 10% был проиндексирован прожиточный минимум.

"Соответственно выросли и завязанные на него социальные выплаты. В результате по итогам III квартала уровень бедности снизился до 10,5%. Это, конечно, небольшое снижение. Но важно, что в нынешней непростой экономической ситуации такая позитивная динамика есть. Вот её нужно сохранять", — указал российский лидер.

Вместе с тем Путин отметил, что номинальный рост доходов есть, однако указал на необходимость добиться реального роста. По его словам, важно добиться устойчивого роста дохода граждан над темпами инфляции.

"Надеюсь, что она в первом квартале следующего года будет снижаться. Надо добиться роста зарплат во всех отраслях!" — добавил глава государства.

Кроме того, Путин указал на важность увеличения зарплат бюджетников и поставил вопрос о сроках их дополнительной индексации. Он также напомнил, что, согласно статистике, в 2022 году "зарплаты в целом по экономике растут выше, чуть выше прогнозов", в связи с чем и в бюджетной сфере должна быть сопоставимая динамика.