16-летний москвич победил в швейцарском "Голосе", сразив жюри хитом Bon Jovi
Победителем швейцарского "Голоса" стал 16-летний Данила Первушин из Москвы
Финалисты 7-го сезона музыкального конкурса Данила Первушин (справа) и Умберто Джентиле (слева). Фото © Swiss Voice Tour
16-летний москвич Данила Первушин стал победителем финала шоу Swiss Voice Tour — швейцарского аналога "Голоса", исполнив хит американской рок-группы Bon Jovi Livin' on a Prayer ("Живём молитвами"). Как уточнил в беседе с mk.ru отец Данилы и организатор концертов Алексей Первушин, объявление о кастинге в телешоу семья увидела случайно.
Парень прилетел в Швейцарию поучаствовать в вокальных джем-сейшенах джазового фестиваля в Монтрё и погостить у старшего брата-музыканта. По словам его отца, несмотря на европейские санкции, организаторы шоу отнеслись к туристу из России адекватно.
Первушин-старший отметил, что в Европе подобные проекты проходят значительно спокойнее, поскольку на них нет "гонки за понтами". Стоит отметить, что Swiss Voice Tour — самостоятельный проект и конкуренция там намного меньше. По словам отца участника, на первый кастинг может прийти любой желающий, даже если не отличается вокальными данными.
За победу в шоу юный музыкант получил возможность записать трек в известной лондонской студии Abbey Road, а сейчас Данила учится в женевской Высшей школе музыки.
Ранее Лайф рассказывал, что порядок голосования на Евровидении изменили из-за сговора членов жюри в 2022 году. Теперь лишь зрители будут определять, какие государства должны оказаться в финале, а жюри конкурса будет принимать решение только на последнем этапе.