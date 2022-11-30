16-летний москвич победил в швейцарском "Голосе", сразив жюри хитом Bon Jovi

16-летний москвич Данила Первушин стал победителем финала шоу Swiss Voice Tour — швейцарского аналога "Голоса", исполнив хит американской рок-группы Bon Jovi Livin' on a Prayer ("Живём молитвами"). Как уточнил в беседе с mk.ru отец Данилы и организатор концертов Алексей Первушин, объявление о кастинге в телешоу семья увидела случайно.

Парень прилетел в Швейцарию поучаствовать в вокальных джем-сейшенах джазового фестиваля в Монтрё и погостить у старшего брата-музыканта. По словам его отца, несмотря на европейские санкции, организаторы шоу отнеслись к туристу из России адекватно.

Первушин-старший отметил, что в Европе подобные проекты проходят значительно спокойнее, поскольку на них нет "гонки за понтами". Стоит отметить, что Swiss Voice Tour — самостоятельный проект и конкуренция там намного меньше. По словам отца участника, на первый кастинг может прийти любой желающий, даже если не отличается вокальными данными.

За победу в шоу юный музыкант получил возможность записать трек в известной лондонской студии Abbey Road, а сейчас Данила учится в женевской Высшей школе музыки.