Из видео выступления главы Еврокомиссии пропали слова о колоссальных потерях ВСУ

Данные о потерях украинской армии пропали из твиттер-аккаунта главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ролик, опубликованный сегодня, был удалён и заменён на видео без данных о количестве погибших.

В офисе украинского президента оперативно отреагировали на такие подсчёты Еврокомиссии. По словам спикера Сергея Никифорова, данные о потерях должен озвучивать только главнокомандующий, министр обороны или Верховный главнокомандующий Украины, потому что эта информация "очень чувствительная".