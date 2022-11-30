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30 ноября, 11:09

Из видео выступления главы Еврокомиссии пропали слова о колоссальных потерях ВСУ

Еврокомиссия удалила из заявления фон дер Ляйен данные о потерях украинской армии

<p>Еврокомиссия удалила из заявления Урсулы фон дер Ляйен данные о 100 тысячах погибших в ВСУ. Обложка © twitter / <a href="https://twitter.com/vonderleyen" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vonderleyen</a></p>

Еврокомиссия удалила из заявления Урсулы фон дер Ляйен данные о 100 тысячах погибших в ВСУ. Обложка © twitter / vonderleyen

Данные о потерях украинской армии пропали из твиттер-аккаунта главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ролик, опубликованный сегодня, был удалён и заменён на видео без данных о количестве погибших.

В офисе украинского президента оперативно отреагировали на такие подсчёты Еврокомиссии. По словам спикера Сергея Никифорова, данные о потерях должен озвучивать только главнокомандующий, министр обороны или Верховный главнокомандующий Украины, потому что эта информация "очень чувствительная".

Напомним, сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила потери ВСУ с начала специальной военной операции. По оценке ЕС, эта цифра составила более ста тысяч украинских военных. Её обращение было опубликовано в "Твиттере".

В офисе Зеленского раскрыли данные о ежедневных потерях ВСУ

В офисе Зеленского раскрыли данные о ежедневных потерях ВСУ

Оксана Попова

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