Из видео выступления главы Еврокомиссии пропали слова о колоссальных потерях ВСУ
Еврокомиссия удалила из заявления фон дер Ляйен данные о потерях украинской армии
Еврокомиссия удалила из заявления Урсулы фон дер Ляйен данные о 100 тысячах погибших в ВСУ. Обложка © twitter / vonderleyen
Данные о потерях украинской армии пропали из твиттер-аккаунта главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ролик, опубликованный сегодня, был удалён и заменён на видео без данных о количестве погибших.
В офисе украинского президента оперативно отреагировали на такие подсчёты Еврокомиссии. По словам спикера Сергея Никифорова, данные о потерях должен озвучивать только главнокомандующий, министр обороны или Верховный главнокомандующий Украины, потому что эта информация "очень чувствительная".
Напомним, сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила потери ВСУ с начала специальной военной операции. По оценке ЕС, эта цифра составила более ста тысяч украинских военных. Её обращение было опубликовано в "Твиттере".