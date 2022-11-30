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30 ноября, 12:21

На заводе "Москвич" раскрыли значение тройки в названии нового автомобиля

Все будущие автомобили "Москвич" будут носить цифровые индексы в названии, заявили на заводе

<p>Автомобили "Москвич" будут выпускать с цифрой три в названии. Обложка © t.me /<a href="https://t.me/ZavodMoskvich/34" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Завод "Москвич"</a></p>

Автомобили "Москвич" будут выпускать с цифрой три в названии. Обложка © t.me / Завод "Москвич"

Все автомобили марки "Москвич" будут носить цифровые индексы, продолжая традицию исторических моделей. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

"Исторические модели автомобилей "Москвич" называли с помощью цифровых индексов. Мы решили продолжить традицию. Начиная с "Москвича-3", все будущие модели будут носить цифровые имена", — пояснили в пресс-службе автозавода.

Там пояснили, что цифра свидетельствует о размере машины, а также о её старшинстве в модельном ряду. Кроме этого, в названии может быть указан и дополнительный символ. Например, буква "е" — это электромобиль, добавили в "Москвиче".

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Лайф писал, что в Москве началось производство обновлённой версии автомобиля марки "Москвич". Линию сборки открыли мэр города Сергей Собянин и глава Минпромторга Денис Мантуров. Согласно данным источников, стоить машины будут около двух миллионов рублей.

Оксана Попова
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