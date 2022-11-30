Румыния попросила Украину признать несуществующим молдавский язык
Глава МИД Румынии призвал Украину признать молдавский язык несуществующим
Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску. Обложка ТАСС / АР / ROBERT GHEMENT
Глава МИД Румынии Богдан Ауреску во время встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой попросил Незалежную признать несуществующим молдавский язык. Об этом говорится в заявлении румынского внешнеполитического ведомства.
В ходе встречи стороны обсудили проблемы с энергетической и критической инфраструктурой Украины и последствия, которые ощущает на себе население страны.
"Не менее важно... Министр Ауреску напомнил о неоднократных просьбах румынской стороны к украинской стороне признать отсутствие так называемого молдавского языка", — отмечается в сообщении МИД Румынии.
Отметим, что, согласно Конституции Молдавии, именно молдавский является государственным языком в стране, однако в 2013 году местный Конституционный суд принял решение, что таковым является румынский.
Ранее Лайф рассказывал, что президент Молдавии Майя Санду во время одной из своих речей перепутала государственный язык страны и назвала таковым румынский.