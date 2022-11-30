Румыния попросила Украину признать несуществующим молдавский язык

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску во время встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой попросил Незалежную признать несуществующим молдавский язык. Об этом говорится в заявлении румынского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи стороны обсудили проблемы с энергетической и критической инфраструктурой Украины и последствия, которые ощущает на себе население страны.

"Не менее важно... Министр Ауреску напомнил о неоднократных просьбах румынской стороны к украинской стороне признать отсутствие так называемого молдавского языка", — отмечается в сообщении МИД Румынии.

Отметим, что, согласно Конституции Молдавии, именно молдавский является государственным языком в стране, однако в 2013 году местный Конституционный суд принял решение, что таковым является румынский.