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30 ноября, 12:16

Румыния попросила Украину признать несуществующим молдавский язык

Глава МИД Румынии призвал Украину признать молдавский язык несуществующим

<p>Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску. Обложка ТАСС / АР / ROBERT GHEMENT</p>

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску. Обложка ТАСС / АР / ROBERT GHEMENT

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску во время встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой попросил Незалежную признать несуществующим молдавский язык. Об этом говорится в заявлении румынского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи стороны обсудили проблемы с энергетической и критической инфраструктурой Украины и последствия, которые ощущает на себе население страны.

"Не менее важно... Министр Ауреску напомнил о неоднократных просьбах румынской стороны к украинской стороне признать отсутствие так называемого молдавского языка", — отмечается в сообщении МИД Румынии.

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Отметим, что, согласно Конституции Молдавии, именно молдавский является государственным языком в стране, однако в 2013 году местный Конституционный суд принял решение, что таковым является румынский.

Ранее Лайф рассказывал, что президент Молдавии Майя Санду во время одной из своих речей перепутала государственный язык страны и назвала таковым румынский.

Артур Белкин

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