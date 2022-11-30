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Опубликовано 30 ноября 2022, 12:11

Президент Южной Осетии посетил зону СВО и передал бойцам средства разведки

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев съездил в зону проведения СВО и передал военнослужащим 4-й военной базы и добровольцам из республики технические средства и экипировку. Об этом рассказала журналистам пресс-секретарь главы государства Наталья Босикова.

"Президент лично посетил расположение бойцов, пообщался с земляками – участниками СВО.⁣⁣ Во время пребывания в прифронтовом городе Мелитополе бойцов обеспечили средствами разведки — это квадрокоптеры, тепловизоры, рации и другие технические средства", — уточнила она.

Переданный бойцам гуманитарный груз также содержит зимнюю военную экипировку, лекарства, генераторы и продукты питания. Босикова добавила, что Гаглоев находится на связи с бойцами из Осетии с самого начала спецоперации и знает, в чём они нуждаются больше всего. Глава Южной Осетии также поблагодарил военных за мужество и героизм, которые они ежедневно проявляют на фронте.

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А ранее Лайф рассказывал, что добившаяся отправки в зону СВО 71-летняя пенсионерка из Хабаровска добралась до Луганска, где будет помогать раненым в госпитале. На каждой остановке по пути её приветствовали волонтёры ОНФ.

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ИА "Рес"

Ирина Фальке
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