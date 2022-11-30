Врач рассказала, кому опасно есть чёрную и красную икру

Красная и чёрная икра — любимые россиянами традиционные деликатесы, полезные за счёт содержания витаминов, микроэлементов и полиненасыщенных кислот. Однако, по словам врача-диетолога Елены Соломатиной, не всем людям стоит употреблять это лакомство. Среди таких, например, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, которым противопоказано большое количество холестерина и соли.

"Для таких людей данные компоненты особенно вредны... Соль влияет на желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистую систему, суставы и может привести к гипертонии и снижению иммунитета", — пояснила специалист "Вечерней Москве" и добавила, что при суточной норме соли в 4,5 грамма икра содержит 10 граммов вещества в 100 граммах.

Ещё одна опасность, которую таят в себе чёрная и красная икра, — возможная аллергическая реакция. Диетолог предупредила, что бывали случаи отёка Квинке и анафилактического шока. Также она может негативно влиять на работу печени, нервной системы и почек. Просроченный же продукт и вовсе способен привести к ботулизму и в перспективе к смерти.

При покупке икры Соломатина настоятельно рекомендует проверить срок годности, а также состав и целостность упаковки. При этом предпочтение лучше отдать малосольному и охлаждённому варианту в стеклянной или пластиковой таре. Последнее важно, дабы визуально оценить продукцию. Употреблять же деликатес диетолог советует не более двух раз в неделю.