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Опубликовано 30 ноября 2022, 11:49

ВС РФ уничтожили более 40 бойцов при попытках ВСУ атаковать в ЛНР

Российские военные уничтожили более 40 бойцов ВСУ, один танк, автомобиль с боеприпасами и четыре боевые машины пехоты во время попыток украинских войск атаковать в ЛНР. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении три ротные тактические группы ВСУ, усиленные танками, безуспешно пытались атаковать позиции российских войск в направлении населённых пунктов Площанка, Червонопоповка и Житловка Луганской Народной Республики. Огнём артиллерии, ударами армейской авиации и решительными действиями российских войск противнику нанесено поражение", — заявил Конашенков.

Армия России отразила все попытки контратак ВСУ на Южно-Донецком направлении
Армия России отразила все попытки контратак ВСУ на Южно-Донецком направлении

Ранее Лайф сообщал, что российские военные в ходе специальной военной операции за минувшие сутки освободили село Белогоровка и посёлок Перше Травня Донецкой Народной Республики.

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Артур Белкин
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