ВС РФ уничтожили более 40 бойцов при попытках ВСУ атаковать в ЛНР

Российские военные уничтожили более 40 бойцов ВСУ, один танк, автомобиль с боеприпасами и четыре боевые машины пехоты во время попыток украинских войск атаковать в ЛНР. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.