ВС РФ уничтожили более 40 бойцов при попытках ВСУ атаковать в ЛНР
Российские военные уничтожили более 40 бойцов ВСУ, один танк, автомобиль с боеприпасами и четыре боевые машины пехоты во время попыток украинских войск атаковать в ЛНР. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении три ротные тактические группы ВСУ, усиленные танками, безуспешно пытались атаковать позиции российских войск в направлении населённых пунктов Площанка, Червонопоповка и Житловка Луганской Народной Республики. Огнём артиллерии, ударами армейской авиации и решительными действиями российских войск противнику нанесено поражение", — заявил Конашенков.
Ранее Лайф сообщал, что российские военные в ходе специальной военной операции за минувшие сутки освободили село Белогоровка и посёлок Перше Травня Донецкой Народной Республики.