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Опубликовано 30 ноября 2022, 11:40

Армия России отразила все попытки контратак ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские военные отразили все контратаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении, уничтожив более 50 бойцов. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении ВСУ в течение суток силами трёх ротных тактических групп пытались контратаковать позиции российских войск в районах населённых пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Новосёлка Донецкой Народной Республики. В результате огневого поражения и активных действий российских подразделений контратаки были отражены", — заявил Конашенков.

По словам представителя ведомства, ВСУ были отброшены на исходные позиции, а также потеряли две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра, транспортёр МТ-ЛБ, бронеавтомобиль и четыре автомобиля.

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Ранее врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что союзные силы ежедневно улучшают свои позиции в Марьинке.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Артур Белкин
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