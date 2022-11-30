Российские военные отразили все контратаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении, уничтожив более 50 бойцов. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении ВСУ в течение суток силами трёх ротных тактических групп пытались контратаковать позиции российских войск в районах населённых пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Новосёлка Донецкой Народной Республики. В результате огневого поражения и активных действий российских подразделений контратаки были отражены", — заявил Конашенков.

По словам представителя ведомства, ВСУ были отброшены на исходные позиции, а также потеряли две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра, транспортёр МТ-ЛБ, бронеавтомобиль и четыре автомобиля.