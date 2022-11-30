Армия России отразила все попытки контратак ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военные отразили все контратаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, уничтожив более 50 бойцов. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На южнодонецком направлении ВСУ в течение суток силами трёх ротных тактических групп пытались контратаковать позиции российских войск в районах населённых пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Новоселка Донецкой Народной Республики. В результате огневого поражения и активных действий российских подразделений контратаки были отражены", — заявил Конашенков.
По словам представителя ведомства, ВСУ были отброшены на исходные позиции, а также потеряли две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра, транспортёр МТ-ЛБ, бронеавтомобиль и четыре автомобиля.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что союзные силы ежедневно улучшают свои позиции в Марьинке.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ