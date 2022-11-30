Россиянам рассказали, как выбрать самые вкусные мандарины к новогоднему столу

Одним из главных символов любого новогоднего застолья можно назвать мандарины, без которых праздник представить уже невозможно. Однако поиск самых вкусных может занять немало времени. О том, как правильно выбирать любимое многими угощение, "Вечерней Москве" рассказала диетолог Елена Соломатина.

"Нужно смотреть на сорт. Абхазские — с кислинкой, у них более рыхлая шкурка. Турецкие тоже кислые. Кому-то нравятся марокканские — они сладкие, более круглые и яркие. Есть испанские, они тоже послаще", — подчеркнула Соломатина.

Кроме сорта при выборе мандаринов также нужно обратить внимание на запах, их внешний вид и наличие плесени на самих цитрусовых. Качественный плод будет хорошо пахнуть, и на нём не будет никакой плесени. Также не стоит брать уже залежавшиеся мандарины, ведь они теряют все свои свойства. Определить то, как давно лежат фрукты, можно просто потрогав плоды: если мякоть вся съёжилась, то такое угощение лучше обойти стороной.

"Всё равно мандарин не должен быть высохшим: мякоть может быть не сочной. Конечно, плоды сохраняют свои полезные свойства относительно долго благодаря шкурке, она защищает их от тепла и света, но всё-таки полежавшие мандарины теряют органолептические свойства, у них уменьшается витаминный состав", — подытожила Соломатина.