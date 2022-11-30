Президент России Владимир Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе 2023 года. Также он счёл необходимым выделить помощь нуждающимся регионам для того, чтобы это повышение выплат стало возможным.

"В текущем году столкнулись с инфляцией, цены заметно выросли... Зарплата по экономике в целом тоже хотя бы номинально, но прибавляется. В январе будущего года надо провести индексацию зарплат бюджетникам и выделить помощь регионам, которые нуждаются в этом", — отметил глава государства на совещании с правительством.

Президент напомнил, что выплата зарплат в бюджетной сфере входит в зону ответственности регионов, но финансовые возможности у субъектов разные, поэтому он поручил кабмину определить объёмы поддержки регионам с низкими доходами.