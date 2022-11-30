111 тысяч шагов за сутки: В России назвали победителей чемпионата по фоновой ходьбе
Команда "Активное долголетие" победила на чемпионате России по фоновой ходьбе
В России закончился очередной чемпионат по фоновой ходьбе, проходящий при поддержке Министерства спорта и организуемый Общероссийской общественной организацией "Лига здоровья нации", сообщает телеканал "360".
Для участия в первенстве спортсмены скачали приложение "Человек идущий", которое фиксировало их активность и составляло итоговые рейтинги. Член Комитета Совфеда по социальной политике Анастасия Жукова отметила необычность такого вида спорта.
"Это уникальный проект, который отвечает приоритетам России в области спорта и здоровья", — заявила она.
К призёрам также обратились другие политики, олимпийские чемпионы, именитые врачи и народные артисты.
Первое место в этом году взяла команда "Активное долголетие" из подмосковного Подольска. При этом не обошлось и без рекордов — "ходун" Андрей Дибцов прошёл за сутки 111 тысяч шагов. Всего участники с 10 сентября по 15 ноября сделали 14,5 миллиарда шагов и поучаствовали в шести дисциплинах.
Лайф писал, что футболисты из Крыма смогут выступать на соревнованиях ФНЛ с 2023 года. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, принимать участие во всероссийских соревнованиях смогут также и детские команды.
ТАСС / Михаил Метцель