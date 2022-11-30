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Опубликовано 30 ноября 2022, 11:36
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Войска России освободили ещё два села в ходе наступления на Донецком фронте

Минобороны РФ сообщило об освобождении сёл Белогоровка и Перше Травня в ДНР

Российский военный. Обложка © ТАСС / Лев Федосеев

Российский военный. Обложка © ТАСС / Лев Федосеев

Российские военные продолжают наступательные действия на Донецком направлении, за минувшие сутки на этом участке фронта полностью освобождены село Белогоровка и посёлок Перше Травня в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил на брифинге о ходе спецоперации официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск полностью освобождены населённые пункты Белогоровка и Перше Травня в ДНР", — сказал Конашенков.

Войска России ликвидировали в ходе наступления до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей.

Ранее сегодня сообщалось, что союзные силы освободили населённый пункт Курдюмовка в Донецкой Народной Республике. Это позволило взять полный контроль над трассой Горловка – Артёмовск.

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Андрей Бражников
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