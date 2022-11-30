Войска России освободили ещё два села в ходе наступления на Донецком фронте
Минобороны РФ сообщило об освобождении сёл Белогоровка и Перше Травня в ДНР
Российский военный. Обложка © ТАСС / Лев Федосеев
Российские военные продолжают наступательные действия на Донецком направлении, за минувшие сутки на этом участке фронта полностью освобождены село Белогоровка и посёлок Перше Травня в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил на брифинге о ходе спецоперации официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск полностью освобождены населённые пункты Белогоровка и Перше Травня в ДНР", — сказал Конашенков.
Войска России ликвидировали в ходе наступления до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей.
Ранее сегодня сообщалось, что союзные силы освободили населённый пункт Курдюмовка в Донецкой Народной Республике. Это позволило взять полный контроль над трассой Горловка – Артёмовск.