Войска России освободили ещё два села в ходе наступления на Донецком фронте

Российские военные продолжают наступательные действия на Донецком направлении, за минувшие сутки на этом участке фронта полностью освобождены село Белогоровка и посёлок Перше Травня в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил на брифинге о ходе спецоперации официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск полностью освобождены населённые пункты Белогоровка и Перше Травня в ДНР", — сказал Конашенков.

Войска России ликвидировали в ходе наступления до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей.