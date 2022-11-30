Стало известно о конфликтах бойцов ВСУ и Польши, которые заканчиваются перестрелками

Во взаимоотношениях между украинскими военнослужащими и польскими наёмниками возрастает напряжение. Как рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, бойцы ВСУ недовольны привилегиями, которые получают иностранцы. Об этом он написал в телеграм-канале.

"В рядах ВФУ растёт недовольство между украинскими военнослужащими и польскими наёмниками. Несмотря на условно равные условия несения службы, польские военнослужащие имеют ряд привилегий по сравнению с украинцами", — сказал он и добавил, что поляки кроме зарплаты получают "денежные донаты".

По данным Марочко, польские наёмники лучше оснащены, ведь от западных меценатов им поступает большое количество экипировки. Что касается ВСУ, то они приобретают всё необходимое за свой счёт. Злит украинцев и высокомерие, которое регулярно проявляют поляки, относясь к ним как к людям второго сорта. Из-за этого между бойцами происходят трения и конфликты, которые нередко заканчиваются драками и даже перестрелками, добавил офицер.