ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 ноября 2022, 11:47

ВСУ провалили атаку на Купянском направлении и потеряли 50 бойцов

Российские военные отразили атаку ВСУ на Купянском направлении

Бойцы украинской армии попытались атаковать в районе населённого пункта Новосёловское в ЛНР, но потерпели неудачу и лишились 50 военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении противник силами механизированной и танковой ротных тактических групп пытался атаковать позиции российских войск в районе населённого пункта Новосёловское Луганской Народной Республики. В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции", — сообщил Конашенков на брифинге.

Генерал-лейтенант уточнил, что в результате ВСУ лишились до 50 солдат. Также они потеряли десять танков, боевую машину пехоты, два бронетранспортёра, самоходную артиллерийскую установку и автомобиль.

Войска РФ пресекли атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожив свыше 40 бойцов
Войска РФ пресекли атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожив свыше 40 бойцов

Ранее Лайф сообщал, что российские военные за минувшие сутки ударили по десяти пунктам управления ВСУ. Кроме того, поразить удалось 62 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, живую силу и военную технику в 148 районах.

BannerImage

Getty Images / Metin Aktas

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar