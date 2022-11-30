ВСУ провалили атаку на Купянском направлении и потеряли 50 бойцов

Бойцы украинской армии попытались атаковать в районе населённого пункта Новосёловское в ЛНР, но потерпели неудачу и лишились 50 военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении противник силами механизированной и танковой ротных тактических групп пытался атаковать позиции российских войск в районе населённого пункта Новосёловское Луганской Народной Республики. В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции", — сообщил Конашенков на брифинге.

Генерал-лейтенант уточнил, что в результате ВСУ лишились до 50 солдат. Также они потеряли десять танков, боевую машину пехоты, два бронетранспортёра, самоходную артиллерийскую установку и автомобиль.