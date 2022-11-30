ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 ноября 2022, 11:44
4393

Уничтожен склад украинской группировки "Хортица" со снарядами для HIMARS

Генерал-лейтенант Конашенков сообщил об уничтоженном складе группировки "Хортица" под Днепропетровском

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили крупный склад группировки "Хортица" под Днепропетровском. Об этом проинформировал журналистов в среду официальный спикер Министерства обороны Игорь Конашенков.

"В районе города Днепропетровска уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ "Хортица", на котором хранились реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS, MLRS, "Ураган" и барражирующие боеприпасы", сообщил представитель военного ведомства.

Армия России отразила все попытки контратак ВСУ на Южно-Донецком направлении
Армия России отразила все попытки контратак ВСУ на Южно-Донецком направлении

Ранее Лайф писал о том, что российские войска в районе Днепропетровска уничтожили склад боеприпасов, где хранилось более 100 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. А в конце октября в окрестностях Днепропетровска было уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение дизельным топливом группировки войск в Донбассе.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar