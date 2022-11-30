Уничтожен склад украинской группировки "Хортица" со снарядами для HIMARS
Генерал-лейтенант Конашенков сообщил об уничтоженном складе группировки "Хортица" под Днепропетровском
Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили крупный склад группировки "Хортица" под Днепропетровском. Об этом проинформировал журналистов в среду официальный спикер Министерства обороны Игорь Конашенков.
"В районе города Днепропетровска уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ "Хортица", на котором хранились реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS, MLRS, "Ураган" и барражирующие боеприпасы", — сообщил представитель военного ведомства.
Ранее Лайф писал о том, что российские войска в районе Днепропетровска уничтожили склад боеприпасов, где хранилось более 100 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. А в конце октября в окрестностях Днепропетровска было уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение дизельным топливом группировки войск в Донбассе.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ