Россиянам рассказали, как пережить колоноскопию и не потерять достоинство

Колоноскопия — это эндоскопическое исследование нижних отделов кишечника, которое позволяет визуально диагностировать такие заболевания, как язва и полип, а также провести биопсию и удалить эти поражения. Для многих пациентов, особенно для мужчин, направление на процедуру уже само по себе звучит как приговор — настолько сильны страхи и предрассудки перед колоноскопом. Врач-эндоскопист сети клиник экспертной онкологии "Евроонко", доктор медицинских наук Михаил Бурдюков рассказал читателям Лайфа, как настроить себя на процедуру.

Первое, о чём советует подумать доктор, это о цели исследования. Если вам назначили колоноскопию, значит, у лечащего врача были на это основания и, скорее всего, весомые. В данной ситуации пациенту нужно уделить внимание подготовке к процедуре — от этого зависит правильная постановка диагноза, а переживать стоит не о самом исследовании, а о его результатах.

"Вы должны быть не только морально, но и физически готовы к колоноскопии. А подготовка к колоноскопии — это дело не одного дня. За три дня до исследования нужно придерживаться назначенной диеты, а за день принять специальную жидкость, которая очистит кишечник и позволит врачу разглядеть все его особенности и корректно поставить диагноз", — объясняет собеседник Лайфа.

Во-вторых, Михаил Бурдюков разрушает все мифы о боли во время колоноскопии. Если пациент провёл необходимую подготовку и настроился на исследование, переживать не о чем, но для особо чувствительных почти в каждой клинике сейчас могут предложить седацию.

"Исследование может проводиться в условиях внутривенной седации, когда пациенту делается укол и он засыпает, но необходимость в этом возникает далеко не у всех. В целом данная процедура неплохо переносится. Конечно же, есть объективные обстоятельства, которые могут приводить к болевым ощущениям, но в умелых руках колоноскопия переносится даже лучше, чем гастроскопия", — говорит врач.

Ну, а третья причина записаться на исследование — это его безальтернативность и информативность. Только так врач сможет получить наиболее полную картину о том, что происходит в кишечнике пациента. Очень часто вовремя проведённая колоноскопия спасает жизнь.

"При колоноскопии врач может выявить мельчайшие патологические очаги, которые, если потребуется, можно удалить и таким образом предотвратить развитие онкологических заболеваний. Можно выявить причину дискомфорта, причину падения гемоглобина, да много чего! Очень важно вовремя это обнаружить и подвергнуть лечению", — заключил эндоскопист.