Названы причины возникновения аллергии у взрослых

Приобретение аллергии во взрослом возрасте, например на пыльцу или яблоки, часто вызывает недоумение. О возможных причинах этого явления рассказала в беседе с "Газетой.ru" аллерголог-иммунолог филиала израильской клиники "Хадасса" в Сколкове, к.м.н Дарья Жукова.

"По мере взросления снижается частота возникновения дерматита и аллергии на белок коровьего молока, характерных для младенческого возраста, но появляются аллергии на пыль и пыльцу, кошек и собак", — уточнила она.

При этом преобладают бронхиальная астма и хронические заболевания дыхательной системы — они значительно снижают качество жизни и даже могут привести к инвалидности. Также увеличивается и частота развития лекарственных и пищевых аллергий.

Однако учёные выявили и генетические факторы, предрасполагающие к развитию аллергии, но однозначное влияние генетики ещё не доказано. Как отметила Жукова, случаев приобретённой аллергии больше в промышленно развитых западных странах, а если речь идёт об одной стране — это северные регионы и мегаполисы.

Также на возникновение аллергии может влиять изменение содержания макро- и микроэлементов в рационе. Согласно "гипотезе пищевых жиров", к росту числа аллергиков приводит переход с животного жира на маргарин или растительные масла. Ещё одна причина — частый приём антибиотиков.

"Своевременное адекватное лечение воспаления кожи в раннем детстве, уменьшение проницаемости кожи, сокращение пищевых аллергенов в окружении и раннее введение в рацион ребёнка продуктов могут уменьшить развитие пищевой аллергии в будущем", — резюмировала аллерголог.