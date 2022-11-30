Внешняя разведка России прознала детали плана Польши по захвату Западной Украины
Глава СВР Нарышкин отметил усиленную подготовку Польши к аннексии земель на западе Украины
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил об усиленной подготовке Польши к аннексии земель на западе Украины. Ведомство узнало, на какие области Незалежной собирается покуситься Варшава.
"Поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины", — перечислил Нарышкин в интервью РИА "Новости".
По его словам, в Варшаве намерены действовать инициативно и настойчиво из опасений, что старшие партнёры по НАТО зимой попытаются договориться с Москвой без учёта интересов не только украинцев, но и поляков. В республике уверены, что заслужили щедрую компенсацию за помощь ВСУ, предоставление крова многочисленным украинским беженцам и сдержанную реакцию на падение украинских ракет на своей территории. Как подметил Нарышкин, последний инцидент Варшава молча "проглотила" по наущению США и ведущих стран ЕС.
Ранее издание Modern Diplomacy писало, что Польшу уличили в подготовке спецоперации по захвату Западной Украины. По словам авторов статьи, Варшава собирается ввести войска, чтобы затем провести там референдум о вхождении занятых регионов в состав Польши. Всё это будет сделано к тому моменту, когда ВСУ потерпят полное поражение в конфликте с РФ.
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