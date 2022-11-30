Внешняя разведка России прознала детали плана Польши по захвату Западной Украины

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил об усиленной подготовке Польши к аннексии земель на западе Украины. Ведомство узнало, на какие области Незалежной собирается покуситься Варшава.

"Поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины", — перечислил Нарышкин в интервью РИА "Новости".

По его словам, в Варшаве намерены действовать инициативно и настойчиво из опасений, что старшие партнёры по НАТО зимой попытаются договориться с Москвой без учёта интересов не только украинцев, но и поляков. В республике уверены, что заслужили щедрую компенсацию за помощь ВСУ, предоставление крова многочисленным украинским беженцам и сдержанную реакцию на падение украинских ракет на своей территории. Как подметил Нарышкин, последний инцидент Варшава молча "проглотила" по наущению США и ведущих стран ЕС.