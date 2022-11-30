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30 ноября, 12:16

Путин сообщил о динамике снижения уровня бедности в России

Путин: Уровень бедности в России по итогам III квартала снизился до 10,5%

Глава государства Владимир Путин сообщил, что уровень бедности в России снизился до 10,5% по итогам третьего квартала. По его словам, позитивную динамику в данном направлении необходимо сохранить.

"По итогам третьего квартала уровень бедности снизился до 10,5%. <...> Годом раньше в третьем квартале он составил 11%. Так что снижение действительно небольшое. Но важно, что в нынешней непростой ситуации экономической такая определённая позитивная динамика есть. Вот её нужно сохранить", — заявил российский лидер на совещании с правительством.

Как подчеркнул президент страны, для снижения уровня бедности в стране уже предпринят ряд соответствующих мер. Например, с 1 апреля ежемесячные пособия распространили на семьи с детьми от 8 до 17 лет.

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Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей реальный рост доходов граждан. Глава государства отметил небольшое снижение бедности, добавив, что в текущей ситуации есть позитивная динамика, которую необходимо сохранить.

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ТАСС / Михаил Метцель

Оксана Попова
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