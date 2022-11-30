Путин сообщил о динамике снижения уровня бедности в России

Глава государства Владимир Путин сообщил, что уровень бедности в России снизился до 10,5% по итогам третьего квартала. По его словам, позитивную динамику в данном направлении необходимо сохранить.

"По итогам третьего квартала уровень бедности снизился до 10,5%. <...> Годом раньше в третьем квартале он составил 11%. Так что снижение действительно небольшое. Но важно, что в нынешней непростой ситуации экономической такая определённая позитивная динамика есть. Вот её нужно сохранить", — заявил российский лидер на совещании с правительством.

Как подчеркнул президент страны, для снижения уровня бедности в стране уже предпринят ряд соответствующих мер. Например, с 1 апреля ежемесячные пособия распространили на семьи с детьми от 8 до 17 лет.