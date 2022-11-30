Почему не хочется секса и через сколько бить тревогу: Объяснение психотерапевта

Врач психотерапевт-сексолог Артём Толоконин в беседе с kp.ru рассказал, почему иногда не хочется секса. По его словам, причины кроются в состоянии здоровья человека, однако иногда нежелание может говорить даже о сексуальной дисфункции.

"Сексуальное влечение может быть не проявлено в силу каких-то заболеваний. <...> если влечение не просыпается в течение двух месяцев, это говорит о проблемах с физическим или психическим здоровьем", — пояснил эксперт.

В то же время совершенно нормально, когда человек не проявляет интереса к сексу после болезни, ведь организму нужно время на восстановление. Однако стоит задуматься, если желание не возникает уже достаточно долго.

"Всем тем, кто в течение двух и более месяцев не вступает в половую жизнь, необходимо обратиться к врачу, потому что ситуация будет затягиваться. А если влечения не будет больше года, то исправить эту ситуацию будет гораздо сложнее", — предупредил врач.

Помимо восстановления организма после серьёзной болезни среди причин Толоконин также отметил глубинные страхи и комплексы, из-за которых не хочется открываться и заводить интимных отношений. Кроме того, на желание может сильно повлиять и депрессия. По словам эксперта, если речь идёт о серьёзном расстройстве, то занятия сексом никак не улучшат состояние, а лишь на некоторое время дадут лёгкий позитивный импульс. Всё дело в том, что человек в депрессии априори не может испытывать радость.

"Вообще, если говорить о животных инстинктах, то больные животные, как правило, не размножаются. Наиболее сильная, репродуктивно зрелая особь, по законам биологии, с большей долей вероятности будет размножаться, нежели слабая", — указал сексолог.