Доктор Мясников перечислил 6 главных признаков сексуального расстройства у людей за 40
Секс — показатель здоровья, а ещё душевного равновесия. И если в интимной жизни возникли проблемы, в некоторых случаях надо бить тревогу. Вот шесть основных факторов сексуального расстройства.
Доктор Александр Мясников перечислил шесть главных факторов сексуального расстройства. Обложка © Freepik
В среднем возрасте люди теряют интерес к сексу. Так, опрос 30 зрителей программы "О самом главном" показал, что у 90% респондентов интимная жизнь к 40 годам ухудшилась. Лишь единицы признались, что чем старше становятся, тем ярче интим. По словам врача и телеведущего Александра Мясникова, есть несколько причин, почему секс сходит на нет.
После 40 лет 40% мужчин жалуются на эректильную дисфункцию. И те же 40% женщин после 40 лет жалуются на проблемы с сексом. Это много. Большая проблема. Это отражение нашего питания, таблеток, которые мы горстями пьём по поводу и без повода, отсутствия физических нагрузок
Ключевые факторы сексуального расстройства
О том, что в интимной жизни что-то не так, буквально кричат эти шесть признаков. Если хотя бы три из шести пунктов про вас, значит, пора обратиться к медикам:
- снижение или полное отсутствие сексуальной активности (не хочется и даже не мечтается);
- отсутствие эротических мыслей и фантазий, снов;
- отсутствие прелюдий в сексе, активности, любимая поза — миссионерская;
- непринятие сексуальной активности, которую проявляет вторая половинка;
- отсутствие наслаждения во время полового акта;
- отсутствие возбуждения во время секса и при просмотре фильмов для взрослых.