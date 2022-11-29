Доктор Мясников перечислил 6 главных признаков сексуального расстройства у людей за 40

В среднем возрасте люди теряют интерес к сексу. Так, опрос 30 зрителей программы "О самом главном" показал, что у 90% респондентов интимная жизнь к 40 годам ухудшилась. Лишь единицы признались, что чем старше становятся, тем ярче интим. По словам врача и телеведущего Александра Мясникова, есть несколько причин, почему секс сходит на нет.