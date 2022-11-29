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29 ноября, 13:25

Доктор Мясников перечислил 6 главных признаков сексуального расстройства у людей за 40

Секс — показатель здоровья, а ещё душевного равновесия. И если в интимной жизни возникли проблемы, в некоторых случаях надо бить тревогу. Вот шесть основных факторов сексуального расстройства.

<p>Доктор Александр Мясников перечислил шесть главных факторов сексуального расстройства. Обложка © Freepik</p>

Доктор Александр Мясников перечислил шесть главных факторов сексуального расстройства. Обложка © Freepik

В среднем возрасте люди теряют интерес к сексу. Так, опрос 30 зрителей программы "О самом главном" показал, что у 90% респондентов интимная жизнь к 40 годам ухудшилась. Лишь единицы признались, что чем старше становятся, тем ярче интим. По словам врача и телеведущего Александра Мясникова, есть несколько причин, почему секс сходит на нет.

После 40 лет 40% мужчин жалуются на эректильную дисфункцию. И те же 40% женщин после 40 лет жалуются на проблемы с сексом. Это много. Большая проблема. Это отражение нашего питания, таблеток, которые мы горстями пьём по поводу и без повода, отсутствия физических нагрузок

Александр Мясников

Врач, телеведущий

<p>После 40 лет 40% мужчин жалуются на эректильную дисфункцию. И те же 40% женщин после 40 лет жалуются на проблемы с сексом. Это много. Большая проблема. Это отражение нашего питания, таблеток, которые мы горстями пьём по поводу и без повода, отсутствия физических нагрузок</p>
<p>После 40 лет 40% мужчин жалуются на эректильную дисфункцию. И те же 40% женщин после 40 лет жалуются на проблемы с сексом. Это много. Большая проблема. Это отражение нашего питания, таблеток, которые мы горстями пьём по поводу и без повода, отсутствия физических нагрузок</p>

Ключевые факторы сексуального расстройства

О том, что в интимной жизни что-то не так, буквально кричат эти шесть признаков. Если хотя бы три из шести пунктов про вас, значит, пора обратиться к медикам:

  • снижение или полное отсутствие сексуальной активности (не хочется и даже не мечтается);
  • отсутствие эротических мыслей и фантазий, снов;
  • отсутствие прелюдий в сексе, активности, любимая поза — миссионерская;
  • непринятие сексуальной активности, которую проявляет вторая половинка;
  • отсутствие наслаждения во время полового акта;
  • отсутствие возбуждения во время секса и при просмотре фильмов для взрослых.
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Марта Белова

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