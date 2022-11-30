Совфед одобрил закон о поэтапном повышении прожиточного минимума

Совет Федерации одобрил закон о прожиточном минимуме, размер которого в 2023 году составит 14 375 рублей, а в 2024-м — 15 049 рублей.

Как уточняется в пояснительной записке, законопроект приостанавливает действие норм закона о прожиточном минимуме для его изменения, исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам двух лет. Так, размер прожиточного минимума в 2023 году вырастет на 3,28%, или на 456 рублей в сравнении с суммой, установленной 1 июня этого года, — 13 919 рублей.