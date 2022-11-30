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30 ноября, 12:19

Совфед одобрил закон о поэтапном повышении прожиточного минимума

Совфед одобрил закон о прожиточном минимуме на 2023 год в размере 14 375 рублей

Совет Федерации одобрил закон о прожиточном минимуме, размер которого в 2023 году составит 14 375 рублей, а в 2024-м — 15 049 рублей.

Как уточняется в пояснительной записке, законопроект приостанавливает действие норм закона о прожиточном минимуме для его изменения, исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам двух лет. Так, размер прожиточного минимума в 2023 году вырастет на 3,28%, или на 456 рублей в сравнении с суммой, установленной 1 июня этого года, — 13 919 рублей.

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Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что МРОТ превысит прожиточный минимум на 10% через три года. По его словам, разницу между минимальным размером оплаты труда и прожиточным минимумом необходимо последовательно увеличивать для роста доходов работающих граждан.

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Shutterstock

Николь Вербер

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