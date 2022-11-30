Предприимчивый россиянин сменил фамилию, чтобы скрыться от приставов, но не учёл одного

Мужчина сколотил долгов на общую сумму в 1,5 миллиона рублей, после чего вместо ухода с официальной работы, переезда или, что лучше всего, исполнения обязанностей решил попросту сменить фамилию.

Удивительно, но схема дальневосточного махинатора сработала: сначала приставы действительно не могли разыскать нарушителя, так как при запросе в органы искомый человек попросту не находился. В итоге, конечно, замысел вскрылся, когда дотошный пристав обратился в ЗАГС, где ему и рассказали о смене должником имени. После этого выяснилось, что у него имеется автомобиль, на который тут же был наложен арест.