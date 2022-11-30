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30 ноября, 12:28

Предприимчивый россиянин сменил фамилию, чтобы скрыться от приставов, но не учёл одного

Смена фамилии не спасла жителя Бурятии от уплаты полуторамиллионного долга

Житель Бурятии пытался спастись от судебных приставов и крупного долга через смену фамилии, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ФССП по Республике Бурятия.

Мужчина сколотил долгов на общую сумму в 1,5 миллиона рублей, после чего вместо ухода с официальной работы, переезда или, что лучше всего, исполнения обязанностей решил попросту сменить фамилию.

Удивительно, но схема дальневосточного махинатора сработала: сначала приставы действительно не могли разыскать нарушителя, так как при запросе в органы искомый человек попросту не находился. В итоге, конечно, замысел вскрылся, когда дотошный пристав обратился в ЗАГС, где ему и рассказали о смене должником имени. После этого выяснилось, что у него имеется автомобиль, на который тут же был наложен арест.

"Принятые меры дали свой результат. Из-за страха лишиться машины должник в полном размере оплатил задолженность", — поделились в пресс-службе ведомства.

Искать имущество должников за три дня будут роботы

Искать имущество должников за три дня будут роботы

Лайф писал, что пожилых должников предложили защитить от коллекторов. Как считают депутаты Госдумы, пенсионеры легко получают кредиты, однако впоследствии становятся пожизненными должниками.

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ТАСС / Василий Кузьмичёнок

Матвей Шандрыголов

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