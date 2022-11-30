Искать имущество должников за три дня будут роботы Система стандартных взысканий долгов стала автоматизированной. По каким принципам она работает и что нужно делать для завершение исполнительного производства? 30 ноября, 01:40 Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

С 17 декабря текущего года начинает полноценно работать закон , запускающий новый механизм взаимодействия Федеральной службы судебных приставов (ФССП) с банками, налоговой службой и Росреестром. Это значит, что взыскание долгов по штрафам и исполнительским сборам будет осуществляться в автоматическом режиме, без участия конкретного пристава-исполнителя.

— То есть теперь при неоплате гражданами штрафов, исполнительских сборов или обязательных платежей система ФССП будет автоматически сверять информацию в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах и в базе ГИБДД, после чего — инициировать постановление о принудительном взыскании, либо отказывать в исполнительном производстве.

Кроме того, система ФССП в автоматическом режиме сможет выполнять следующие функции: устанавливать или отменять наложенные на должника запреты (например, запрет на выезд за пределы РФ); обращать взыскание на имущество и банковские счета должника; рассматривать заявления и ходатайства участников исполнительного производства, поданные через портал госуслуг.

А ещё в законе зафиксировано право ФССП запрашивать в пенсионном фонде СНИЛС, а у налоговиков — ИНН, а у операторов сотовой связи — телефонные номера должников и взыскателей. Примечательно, что эту информацию соответствующие структуры должны предоставлять приставам в течение суток.

Что изменится для россиян

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Порядок и сроки уплаты штрафов остались прежними, но должна измениться схема взаимодействия между приставами и должниками. Их личное общение должно быть сведено к минимуму. Ведь система за три дня должна сама проверить обоснованность штрафов и взысканий и возможность исполнения.

Например, нарушитель Правил дорожного движения, который не оплатил штраф в положенные 60 дней, на третий день после пропуска срока может получить автоматическое списание штрафа и исполнительского сбора со своего банковского счёта. А если соответствующей суммы не окажется, то и автоматическое ограничение права на выезд из РФ. При этом система ФССП пришлёт должнику уведомление по телефону, который она узнает от оператора сотовой связи. А после погашения долга ФССП должна также автоматически прекратить исполнительное производство и снять все ограничения.

— На мой взгляд, если заявленная система будет работать без ошибок, то это упростит жизнь добропорядочных граждан и сократит количество злостных неплательщиков, — считает заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — Сейчас процедура отмены ограничений после уплаты всех долгов может растянуться на неделю, так как всё зависит от расторопности конкретного пристава. Но если все действия будут автоматическими, то это позволит сразу после оплаты, например, прекратить приостановку действия водительского удостоверения или отменить запрет на выезд из страны.

Однако стоит учесть, что "автомат" будет принимать решения не по всем исполнительным производствам, а только в тех случаях, когда есть все данные о должнике и нет спора о законности применяемых мер.

При этом все "автоматические" решения могут быть оспорены в суде по месту совершения либо ведения исполнительного производства либо по месту применения мер принудительного исполнения.

Как заставить пристава завершить взыскание

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Работа новой системы ориентирована на стандартные случаи взыскания. Но как быть, если у должника нет официального дохода и финансовых накоплений? По закону в этом случае может быть обращено взыскание на имущество, пригодное для реализации. Конечно, без участия человека система адекватно оценить ситуацию не может. Более того, известны случаи, когда данные должников могут совпадать с аналогичной информацией третьих лиц, которые должниками вовсе не являются. Во исполнение определения Верховного суда от 12.07.2021 № 5-КГ21-45-К2 автоматическая система ФССП не будет возбуждать дела, если отсутствует хотя бы один из идентифицирующих признаков: данные паспорта, ИНН и СНИЛС.

А в случаях, если все данные присутствуют, но взыскивать с должника нечего, не система, а пристав обязан составить акт о наличии обстоятельств, при которых исполнительный лист возвращается взыскателю, то есть применить пункт 4 части 1 статьи 46 Закона "Об исполнительном производстве". Нередко приставы идут на хитрость и уведомляют взыскателя, что якобы не установлено местонахождение должника. Такой ход освобождает пристава от необходимости составлять документы и ходить в суд, отвечая на вопросы взыскателя. А для должника это грозит перспективой объявления в розыск и возобновлением исполнительного производства.

— Допускать "подвешивания" исполнительного производства нельзя, ведь это не решение вопроса, а некая длительная отсрочка, — считает адвокат первой Межрегиональной коллегии адвокатов Рауль Магомедов. — Если у гражданина действительно сложились обстоятельства, которые не позволяют ему рассчитаться по долгам, имеет смысл обращаться к старшему судебному приставу и требовать прекращения производства по пункту 4. Этот пункт, кстати, является и одним из оснований для совершения упрощённой процедуры банкротства.

Фото © LIFE Приходилось ли вам ждать отмены решения пристава? 0 При оплате долга в аэропорту пришлось ждать решения несколько дней. Да, для устранения проблемы приходилось носить документы в банк. У меня долги не взыскивали.

Авторы Максим Греков