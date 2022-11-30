Дерматолог назвала первые признаки дефицита железа и способы его восполнить

У каждой второй женщины в мире наблюдается недостаток железа, хотя этот микроэлемент является одним из самых главных и участвует в распространении кислорода по организму. Как определить и восполнить дефицит, рассказала Лайфу врач-дерматолог, трихолог ММЦ "Медси на Мичуринском проспекте" Герасимова Дарья.

"Самыми первыми признаками дефицита железа могут быть пигментные пятна на лице, бледность и сухость кожи, ломкость ногтей, избыточное выпадение волос, снижается качество жизни", — пояснила врач.

При этом кожа не получает достаточного питания, что преждевременно запускает процессы старения, а также может плохо сказаться на результате эстетических процедур и реабилитации после них. Дерматолог предупредила, что длительная нехватка железа провоцирует серьёзные нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.

"Особенно важно следить за концентрацией железа во время беременности, кормления грудью и при обильных менструациях. Приём препаратов должен проводиться под контролем анализов", — отметила она.

Несмотря на большой выбор полезных блюд, железодефицитная анемия встречается достаточно часто. Но в продуктах важно не количество железа, а его биодоступность, и главным источником микроэлемента всегда были продукты животного происхождения, напомнила врач. Больше всего его в говядине, баранине, печени, в меньшей степени — в рыбе, курином мясе, твороге.

"Железо, содержащееся в растительной пище, усваивается хуже. Интересно, что витамин С усиливает всасывание железа, а таниновая кислота, входящая в состав чая, или фитаты (встречаются в зерновых, семенах, орехах, бобовых, в какао-порошке и кофейных зёрнах) могут существенно снижать всасывание железа. Поэтому любителям кофейных напитков нужно следить за уровнем железа в крови", — заключила врач.