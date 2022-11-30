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30 ноября, 12:45

Медведев назвал Евросоюз 51-м штатом США

Медведев прокомментировал казус c заявлением фон дер Ляйен, назвав Евросоюз 51-м штатом США

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев иронично отреагировал на новости об удалении части видео главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, где она говорила о 100 тысячах погибших украинских военных, и заметил, что ЕС является 51-м штатом США.

"Неистовая тётка Урсула сообщила миру о "стотысячных потерях" ВСУ в своём твиттере. Сообщение потёрли и отредактировали. Очевидно, что тётушке прилетело по голове из вашингтонского обкома. Прилетело, похоже, больно. Выглядит крайне унизительно. Нет никакого ЕС, есть штат номер 51", — написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".

В Еврокомиссии объяснили, почему удалили информацию о 100 тысячах погибших бойцов ВСУ

В Еврокомиссии объяснили, почему удалили информацию о 100 тысячах погибших бойцов ВСУ

Напомним, сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила потери ВСУ с начала специальной военной операции. По оценке ЕС, эта цифра составила более ста тысяч украинских военных. Её обращение было опубликовано в "Твиттере". Позднее данные о потерях пропали из твиттер-аккаунта главы Еврокомиссии, а опубликованный ролик был заменён.

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Kremlin.ru

Артур Белкин

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