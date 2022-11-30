Медведев назвал Евросоюз 51-м штатом США

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев иронично отреагировал на новости об удалении части видео главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, где она говорила о 100 тысячах погибших украинских военных, и заметил, что ЕС является 51-м штатом США.

"Неистовая тётка Урсула сообщила миру о "стотысячных потерях" ВСУ в своём твиттере. Сообщение потёрли и отредактировали. Очевидно, что тётушке прилетело по голове из вашингтонского обкома. Прилетело, похоже, больно. Выглядит крайне унизительно. Нет никакого ЕС, есть штат номер 51", — написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".