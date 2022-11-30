Изменившийся до неузнаваемости артист "Кривого зеркала" впервые рассказал о борьбе с раком
Юморист Александр Пономаренко впервые рассказал о борьбе с онкологией
Юморист Александр Пономаренко. Обложка © smotrim.ru
Звезда "Кривого зеркала", юморист Александр Пономаренко признался, что борется с онкологией. О диагнозе он узнал больше года назад, однако до сих пор о страшном недуге знали не все. Подробнее об этом артист рассказал в эфире программы "Малахов" на телеканале "Россия-1".
У 55-летнего артиста был диагностирован рак желудка четвёртой степени с метастазами в лёгкие. Последние полтора года артист живёт за границей и борется за жизнь. Его близкие не теряют надежды помочь когда-то жизнерадостному артисту, в то время как появившиеся ниоткуда "доброжелатели" всячески пытаются нажиться на этой трагедии: мошенники звонят регулярно и предлагают свою "помощь".
Однажды родные юмориста обратились к так называемой травнице — женщине, которая "лечит" травами. После этого вмешательства комику стало плохо, он попал в реанимацию. Как выяснилось позднее, назначенные травы опасны даже для здорового человека — и принимать их Пономаренко было категорически запрещено.
Ранее молодая жена шеф-повара Ивлева впервые рассказала о победе над онкологией. По словам Валерии, болезнь нашли пять лет назад. Она призналась, что вела разгульный образ жизни, много пила и "тусовалась". Тогда у неё и появилась опухоль в области таза, которую она перепутала с беременностью.