Изменившийся до неузнаваемости артист "Кривого зеркала" впервые рассказал о борьбе с раком

Звезда "Кривого зеркала", юморист Александр Пономаренко признался, что борется с онкологией. О диагнозе он узнал больше года назад, однако до сих пор о страшном недуге знали не все. Подробнее об этом артист рассказал в эфире программы "Малахов" на телеканале "Россия-1".

У 55-летнего артиста был диагностирован рак желудка четвёртой степени с метастазами в лёгкие. Последние полтора года артист живёт за границей и борется за жизнь. Его близкие не теряют надежды помочь когда-то жизнерадостному артисту, в то время как появившиеся ниоткуда "доброжелатели" всячески пытаются нажиться на этой трагедии: мошенники звонят регулярно и предлагают свою "помощь".

Однажды родные юмориста обратились к так называемой травнице — женщине, которая "лечит" травами. После этого вмешательства комику стало плохо, он попал в реанимацию. Как выяснилось позднее, назначенные травы опасны даже для здорового человека — и принимать их Пономаренко было категорически запрещено.