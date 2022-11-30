Французский багет внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Приготовление французского багета внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом объявили на 17-й сессии Межправительственного комитета организации по охране нематериального культурного наследия в Марокко.

"Новая запись в списке нематериального культурного наследия: опыт и культура производства багета. Поздравляем Францию!" — сообщается в твиттере организации.

В ходе сессии отметили, что предложение Франции соответствует всем критериям для того, чтобы внести багет в список. Как подчеркнул глава Национальной конфедерации пекарей и кондитеров Доминик Анрак, особенности производства заключаются в небольшом количестве необходимых ингредиентов.

Несмотря на то что в состав входит лишь мука, вода, соль и дрожжи, каждый багет по-своему уникален, ведь руку к его созданию прикладывает пекарь, скрывающий свои секреты. Кроме того, по словам Анрака, изделие сопровождает французов с самого детства.

"Когда у ребёнка появляются зубы, родители дают ему пожевать корочку багета. Когда же ребёнок вырастает, первая покупка, за которой его отправляют, — это багет в булочной", — пояснил он.