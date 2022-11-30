Школьник украл у матери 2,5 млн рублей и спустил на ставки в мобильной игре

В Москве 14-летний подросток решил сыграть на ставках в популярной игре Brawl Stars, для чего "занял" средства у мамы. В итоге, как сообщает SHOT, школьник украл 2,5 миллиона рублей, которые не смог ни преумножить, ни вернуть обратно.

Мальчик играл в мобильную игру Brawl Stars и искал единомышленников. Поиски привели его в чат в телеграме, где другие поклонники игры делали ставки на турниры. Решив, что идея поставить деньги хороша, школьник без спроса взял у матери 2,5 миллиона рублей. Однако заработать ему не удалось — лёгким движением детской руки деньги ушли на неизвестный Qiwi-кошелёк, откуда больше не вернулись.

Узнав о произошедшем, мать школьника обратилась в полицию с заявлением, что его сына ограбили мошенники. Сейчас правоохранители занимаются чатом, где подростки обсуждали ставки. Другие обстоятельства происшествия выясняются.