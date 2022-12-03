Посольство РФ в США уверено, что нефть из России сохранит спрос даже при потолке цен
В Посольстве РФ в США заявили, что потолок цен на нефть меняет принципы свободного рынка
Россия уверена, что введение потолка цен на её нефть не позволит уменьшить спрос на энергоресурс. При этом подобные действия США и их партнёров перекраивают базовые принципы работы свободных рынков, заявили в Посольстве РФ в Вашингтоне.
"Результатом подобных шагов станут повсеместное усиление неопределённости и повышение издержек для потребителей сырья. Более того, ни одна из стран теперь не застрахована от введения потолка против своей экспортной продукции по политическим причинам. Вне зависимости от нынешних "заигрываний" с опасным и нелегитимным инструментом, уверены в том, что наша нефть продолжит пользоваться спросом", — сказано в комментарии дипмиссии.
В посольстве уточнили, что Запад пытается перекроить "базовые принципы функционирования свободных рынков". Тем временем, как подчеркнули в дипмиссии, эти государства старательно "замалчивают тот факт, что нынешние дисбалансы на энергоплощадках — результат их собственных необдуманных действий", в том числе введения санкций и запретов на ресурсы из России.
Как сообщал Лайф ранее, Евросоюз официально заявил о принятии решения по введению потолка цены на поставляемую морским путём нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель. Мера будет утверждена в выходные и вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Она дополнена корректирующим механизмом, требующим, чтобы цена на импорт топлива была как минимум на 5% ниже рыночной.
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