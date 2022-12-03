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2 декабря, 23:51

G7 и Австралия вслед за ЕС вводят потолок цен на российскую нефть

G7 и Австралия согласовали предельную цену на нефть из РФ в размере $60 за баррель

Страны G7 и Австралия договорились об установлении предельной цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Об этом говорится в опубликованном заявлении коалиции.

"Страны "Большой семёрки" и Австралия, будучи действующими членами Коалиции по ограничению цен, 2 декабря 2022 года достигли консенсуса по максимальной цене в 60 долларов США за баррель нефти российского происхождения в соответствии с единогласным решением стран – членов Европейского союза", — указано в заявлении.

Также в документе утверждается, что политика потолка цен на чёрное золото из РФ вступит в силу 5 декабря "или вскоре после этой даты". Предельную стоимость же планируется установить с 5 февраля 2023 года.

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"Мы объявим предельную стоимость на нефтепродукты российского происхождения отдельно", — говорится в заявлении G7 и Австралии.

Также страны "Большой семёрки" и Австралия намерены внимательно следить за эффективностью и влиянием политики ценового предела на российский ресурс и допускают возможность корректировок максимальной стоимости по мере необходимости.

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Как сообщал Лайф ранее, Евросоюз официально заявил о принятии решения по введению потолка цены на поставляемую морским путём нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель. Мера будет утверждена в выходные и вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Она дополнена корректирующим механизмом, требующим, чтобы цена на импорт топлива была как минимум на 5% ниже рыночной.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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