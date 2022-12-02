ЕС намерен сделать лимит цен на нефть из России регулируемым
Фон дер Ляйен заявила, что потолок цен на российскую нефть будет регулируемым
Согласованный Евросоюзом потолок цен на поставляемую морским путём нефть из России будет регулируемым. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Сегодня Евросоюз, G7 и другие международные партнёры договорились ввести глобальный потолок цены на морскую нефть из РФ", — сказал она, добавив, что он "будет регулируемым".
По словам председателя ЕК, это даст возможность реагировать на развитие ситуации на рынке. Также фон дер Ляйен напомнила, что в странах Евросоюза с 5 декабря начнёт действовать запрет на импорт российской морской нефти.
"Однако нам необходимо обеспечить, чтобы развивающиеся страны продолжали иметь доступ к некоторой российской сырой нефти по ограниченным ценам", — отметила глава Еврокомиссии.
Как указала фон дер Ляйен, лимит цен на чёрное золото из России имеет три цели. Он "усиливает эффект" западных санкций в отношении РФ, уменьшит доходы Москвы, а также стабилизирует глобальные рынки энергии, "поскольку он даст возможность операторам Евросоюза продавать и транспортировать некоторые объёмы российской нефти в третьи страны, когда она продана по цене ниже лимита". Таким образом, по мнению фон дер Ляйен, этот потолок цены напрямую принесёт пользу развивающимся экономикам.
Как сообщал Лайф ранее, Евросоюз официально заявил о принятии решения по введению потолка цены на поставляемую морским путём нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель. Мера будет утверждена в выходные и вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Она дополнена корректирующим механизмом, требующим, чтобы цена на импорт топлива была как минимум на 5% ниже рыночной.
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