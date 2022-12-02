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Регион
Опубликовано 2 декабря 2022, 20:01
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В Белом доме пояснили слова Байдена про возможную готовность к диалогу с Путиным

Белый дом: Слова Байдена о готовности к переговорам не означают изменения позиции США

Высказывания американского президента Джо Байдена о потенциальной готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным не означают, что у Вашингтона изменилась позиция по Украине. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Президент был очень последователен. Он всё время говорит то, что имеет в виду, и это не изменилось. Вы слышали его, он вчера всё чётко сказал, у него нет намерения говорить с Путиным прямо сейчас", — подчеркнул Кирби.

Представитель Белого дома заметил, что слова президента о переговорах с Путиным не означают, что он намерен начать общение "прямо сейчас".

Кремль счёл невозможными переговоры Путина и Байдена при ультиматуме об "уходе с Украины"
Кремль счёл невозможными переговоры Путина и Байдена при ультиматуме об "уходе с Украины"

Ранее Байден заявил, что не планирует никаких контактов с Путиным в ближайшее время, но допустил такую возможность, если российский лидер "проявит интерес" к завершению конфликта на Украине. Американский лидер также добавил, что будет счастлив сесть за стол переговоров, если всё пойдёт по этому пути.

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ТАСС / EPA / DENIS BALIBOUSE / POOL

Иван Косицын
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