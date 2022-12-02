В Белом доме пояснили слова Байдена про возможную готовность к диалогу с Путиным

Заявления президента США Джо Байдена про потенциальную готовность к диалогу с российским коллегой Владимиром Путиным не означают изменения позиции Вашингтона по Украине. Как сообщил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, высказывание американского лидера о возможности переговоров с президентом РФ не означает, что Байден намерен начать общение "прямо сейчас".

"Президент был очень последователен. Он всё время говорит то, что имеет в виду, и это не изменилось. Вы слышали его, он вчера всё чётко сказал, у него нет намерения говорить с Путиным прямо сейчас. Он также сказал, что Путин абсолютно не проявляет интереса к какого-либо рода диалогу", — подчеркнул Кирби.

Также представитель Белого дома пояснил, что Байден не демонстрировал, что сейчас время для переговоров. Он добавил, что, по мнению американской администрации, никакие вопросы, касающиеся Украины, не могут обсуждаться без Киева, а решение о возможности переговоров по урегулированию должны принимать власти Незалежной. Однако, как указал Кирби, Вашингтон не видит со стороны украинского лидера готовности к диалогу с РФ.