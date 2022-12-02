В Белом доме пояснили слова Байдена про возможную готовность к диалогу с Путиным

Высказывания американского президента Джо Байдена о потенциальной готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным не означают, что у Вашингтона изменилась позиция по Украине. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Президент был очень последователен. Он всё время говорит то, что имеет в виду, и это не изменилось. Вы слышали его, он вчера всё чётко сказал, у него нет намерения говорить с Путиным прямо сейчас", — подчеркнул Кирби.

Представитель Белого дома заметил, что слова президента о переговорах с Путиным не означают, что он намерен начать общение "прямо сейчас".